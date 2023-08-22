Закрытие улицы Учителей продлили на месяц

Сроки закрытия улицы Учителей в Пионерском районе продлили на месяц – до 15 сентября. Здесь продолжается модернизация участка теплосети.

Сначала проезд по Учителей от улицы Июльской до улицы Сулимова закрыли с 5 июня. Коммунальщики должны были завершить работы к 15 августа, но сейчас сроки сдвинулись.

«Автомобилисты смогут объехать зону перекрытия по улицам Учителей, Омской и Сулимова. По тем же улицам ограниченный участок дороги будет объезжать автобус, следующий по маршруту № 28, однако изменений в схеме остановок общественного транспорта не предполагается», – сообщили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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