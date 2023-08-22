Санврачи Екатеринбурга нашли грязь почти во всех проверенных гостиницах

Из семи гостиниц, в которых специалисты свердловского управления Роспотребнадзора в первом полугодии провели проверку соблюдения санитарного законодательства, замечаний не было только к одной.

Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, было выявлено более 40 нарушений требований санитарных норм и правил. Чаще всего у специалистов возникали претензии к содержанию, уборке, дезинфекции помещений гостиницы, в том числе номеров, к стирке и дезинфекции постельного белья, к прохождению сотрудниками гостиниц медицинских осмотров, к накоплению твердых коммунальных отходов и к уровню искусственного освещения. По результатам проверок выданы предписания об устранении выявленных нарушений.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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