Лето – всё. В Свердловской области ожидаются заморозки до -2°

На Среднем Урале объявлено метеорологическое предупреждение о заморозках. Холодные ночи ожидаются 23 и 24 августа.

«Движением воздушных масс управляет обширный циклон с центром в Республике Коми, он постепенно опустится на юг к северным границам Свердловской области. Завтра, 23 августа, его сателлитом станет небольшой циклон, который пройдет через территорию Челябинской, Курганской областей, вызовет дожди и грозы. В Свердловской области осадки небольшой интенсивности 23-25 августа ожидаются лишь местами. Зато ближайшей ночью в юго-западных районах области вероятны слабые заморозки до -1…-2 °C. Не исключаются заморозки в низинах и в ночь на 24 августа», – сообщила главный синоптик Свердловской области Галина Шепоренко.

В Екатеринбурге заморозков не будет, но днем 25 августа вероятен небольшой дождь. В ближайшие трое суток температура воздуха ночью будет +3…+8 °C, днем +14…+18°, что ниже климатической нормы на 3 градуса. Такая же температура воздуха ожидается и в предстоящие выходные, 26 и 27 августа, но будет облачно и дождливо. Небольшие осадки пройдут по всей территории Урала.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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