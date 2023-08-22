В Екатеринбурге в 19-й раз выберут «Главную маму»

Начался прием анкет от желающих принять участие в конкурсе «Главная мама Екатеринбурга-2023»

Претенденткой может стать любая екатеринбурженка с детьми в возрасте от 25 до 50 лет. Как сообщили в пресс-службе мэрии, анкету можно заполнить на сайте проекта до 9 сентября, а уже 10 сентября в Brands' Stories Outlet (улица Нескучная, 3) в 12:00 состоится кастинг.

По его итогам будет выбрано 40-45 героинь, которые примут участие в финале конкурса 18 ноября, в исторический день рождения Екатеринбурга в ЦК «Урал».

Победительница получит корону из серебра, украшенную топазами. Помимо этого, участницам будут присуждены отдельные номинации и вручены подарки от организаторов и спонсоров.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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