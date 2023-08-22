Свердловской области выделят 115 млн рублей на контейнеры для раздельного сбора мусора

В 2024 году Свердловская область получит от Минприроды РФ 115 миллионов рублей, на которые планируется закупить 5 тысяч контейнеров для раздельного сбора мусора.

«Всего на рассмотрение Минприроды РФ поступили заявки из 38 регионов, однако одобрение получили только 20 из них. Свердловской области удалось успешно пройти отбор для распределения субсидий из федерального бюджета на закупку контейнеров для раздельного накопления ТКО. Данные мероприятия нацелены на выполнение задач национального проекта «Экология», а именно – двукратное сокращение отходов, направляемых на захоронение», – цитирует ДИП заместителя министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Егора Свалова.

Отметим, что в Свердловской области уже 54 муниципалитета включились в процесс внедрения раздельного сбора ТКО. В городах и поселках ведется создание новых и переоборудование существующих контейнерных площадок с установкой пластиковых евроконтейнеров для раздельного накопления отходов.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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