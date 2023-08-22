Несколько поездов Екатеринбург – Челябинск отменят из-за ремонта путей

Курсирование пригородных поездов между Екатеринбургом и Челябинском ограничат на три дня.

Как сообщили в пресс-службе СвЖД, в ближайшие три понедельника (28 августа, 4 и 11 сентября) не будут ходить пригородные поезда (время местное):

• №7120/7122 Екатеринбург – Челябинск (отправление в 8:36),

• №7126/7124 Екатеринбург – Челябинск (отправление в 18:00),

• №7123/7125 Челябинск – Екатеринбург (отправление в 6:39),

• №7121/7119 Челябинск – Екатеринбург (отправление в 19:06).

Это связано с работами по обновлению пути на перегонах Верхний Уфалей – Иткуль и Иткуль – Маук Южно-Уральской железной дороги. СвЖД приносит извинения пассажирам за временные неудобства. При планировании поездки на магистрали просят уточнять расписание. Более подробно со всей информацией можно ознакомиться в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на сайтах ОАО «РЖД» и Свердловской пригородной компании, а также на станциях.

Екатеринбург, Челябинск, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»