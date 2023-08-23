На Урале будут судить банду, которая похитила бизнесвумен ради выкупа (ФОТО)

В Свердловской области перед судом предстанут трое мужчин, которые в январе этого года похитили предпринимательницу из Сысерти, чтобы требовать выкуп. Однако после пропажи женщины банду удалось быстро вычислить по «горячим следам». К счастью, бизнесвумен серьезно не пострадала.

Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, 11 января 2023 года в дежурную часть полиции Сысерти поступило сообщение о пропаже 47-летней местной предпринимательницы, которая занимается производством и продажей питьевой воды. Женщина уехала по делам на отцовском «Мерседесе» в поселок Двуреченск и не вернулась, кроме того, длительное время не выходила на связь. Полицейские обнаружили иномарку брошенной на дороге между поселками Ольховка и Двуреченск. В салоне были следы крови и документы пропавшей женщины.

Фото СУ СКР

По данным пресс-службы СУ СКР по Свердловской области, женщину перевезли в одно из сел Сухоложского района, где под угрозой убийства незаконно удерживали с целью получения выкупа. Обвиняемые связались по телефону с родственниками потерпевшей и выдвинули требование о передаче им крупной денежной суммы в обмен на ее освобождение. Однако их расчёты не оправдались: сотрудники Следственного комитета и полиции незамедлительно возбудили уголовное дело по факту исчезновения женщины. К раскрытию преступления были подключены оперуполномоченные уголовного розыска и подразделения по борьбе с организованной преступностью, а также криминалистическая лаборатория.

Фото СУ СКР

«Тотальным проверкам подверглись базы данных с камер видеорегистрации. Вскоре представители МВД выяснили, что по ходу движения «Мерседес» преследовала автомашина марки «ВАЗ» с выключенными фарами. Трое суток понадобилось полицейским при силовой поддержке бойцов спецподразделения «Гром», чтобы вычислить и задержать подозреваемых в похищении женщины-предпринимателя. Когда сотрудники ОБОП УУР ГУ МВД области в ходе спецоперации освободили женщину, первым делом ее доставили в горбольницу Сысерти для обследования и установления тяжести причинённых ей повреждений. К счастью, госпитализация ей не потребовалась», – отметил полковник Горелых.

Старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга рассказал, что расследование уголовного дела уже завершено. В зависимости от роли каждого, трое мужчин обвиняются в совершении ряда преступлений, в том числе – в похищении человека, разбое, вымогательстве, покушении на завладении автомобилем. Судить обвиняемых будут по ч.2 ст.126 УК РФ, ч.2 ст.162 УК РФ, ч.3 ст.163 УК РФ и ч.3 ст.30, ч.4 ст.166 УК РФ. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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