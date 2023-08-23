Ветеринары рассказали, как подготовить питомца к долгой поездке

На Урале продолжается сезон отпусков, и нередко жители берут с собой в путешествие четвероногих любимцев. Специалисты отмечают, что питомца нужно подготовить к долгой поездке, чтобы избежать неприятных случаев.

Вот что советуют в управлении ветеринарии Екатеринбурга:

1. Перед поездкой лучше не кормить животное, либо ограничить порцию. Особенно если кошку или собаку укачивает в транспорте.

2. Если дорога предстоит длительная, то нужно запастись кормом, бутылкой свежей воды и устойчивой или подвесной миской для питомца.

3. Могут потребоваться впитывающие пеленки или подгузники, влажные салфетки, пакетики для уборки за питомцем.

4. Не стоит забывать про амуницию и намордник для собак в поездке.

5. Переноска или контейнер должны быть достаточно просторными, чтобы животное могло свободно встать и лечь внутри.

6. Для того, чтобы кошка или собака легче перенесли дорогу и дальнейшую смену обстановки, можно применять успокоительные препараты в виде капель и таблеток, специальные ошейники с ароматами трав, капли на холку, спреи и суспензии.

7. В дорогу можно взять любимые игрушки лакомства или плед, на котором обычно спит питомец. Привычные предметы будут слегка успокаивать животное.

8. Пригодится и аптечка для питомца: препараты при хронических заболеваниях, выкручиватель клещей. Владельцам также рекомендуется заранее записать телефоны и адреса местных ветклиник.

Хозяевам домашних животных следует помнить, что при въезде в другие страны могут понадобиться справки о вакцинации питомца и ветеринарный паспорт. Также перед полетом необходимо ознакомиться с правилами авиакомпании по перевозке животных.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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