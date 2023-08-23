Екатеринбуржцы не увидят в бюллетенях кандидатов-участников СВО

В избирательных бюллетенях и на информационных плакатах о кандидатах в Екатеринбургскую городскую думу не будет указания на то, что кандидат принимал или принимает участие в специальной военной операции.

Как пояснил председатель Ленинской РТИК Екатеринбурга Вадим Антошин, размещение такой информации в бюллетенях законом не предусмотрено. «Если является военнослужащим и/или имеет государственные награды – указывается», – уточнил он.

По информации РИА «Новый День», среди кандидатов-одномандатников в Екатеринбурге участников СВО нет, но они есть в партийных списках. Действующий депутат ЕГД Тимофей Жуков находится на проходном пятом месте в списке «Единой России». Однако военнослужащим Жуков не является, его официальное место работы – фонд «Город без наркотиков». Еще один участник СВО – военнослужащий Максим Чирышев из партии «Справедливая Россия – за правду». Однако он занимает в списке только четвертое место, а в бюллетенях по единому округу содержится информация только о первых трех кандидатах.

Отметим, в других регионах указание информации об участии кандидатов в спецоперации иногда становится предметом споров между кандидатами и избиркомами. Так, по информации «Коммерсанта», теризбирком города Александровска Мурманской области отказал кандидату в местный совет депутатов Рифату Шиндину (КПРФ) в просьбе внести в бюллетень и разместить на информационном плакате сведения о его участии в СВО и наличии государственных наград. В ТИК сослались на нормативные документы, содержащие перечень вносимой в бюллетень информации, хотя после поднявшегося скандала согласились уточнить ее на плакате.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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