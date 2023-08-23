Госдолг Свердловской области превысил 110 млрд рублей

Госдолг Свердловской области за месяц увеличился на 1,7 миллиарда рублей и составил 110,7 миллиардов рублей на 1 августа 2023 года.

Согласно данным Министерства финансов РФ, Свердловская область имеет долг в размере 61,5 миллиарда рублей по бюджетным кредитам и 49,1 миллиарда рублей – обязательства по государственным ценным бумагам. Коммерческих кредитов у региона нет.

Напомним, что на начало 2023 года госдолг Свердловской области составлял 106,4 миллиарда рублей.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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