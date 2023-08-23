Умные молитвы и гранаты. Как православные подростки победили Зеленого Змея в уральском селе

«Православная газета» из Екатеринбурга рассказала о мероприятии, устроенном для подростков в Серовской епархии. Церковные служители провели игру-квест для приходских молодежных команд в селе Моршинино. Официально мероприятие называлось слет трезвости и здоровья «Сретение-2023» и было приурочено ко Дню ВДВ.



«Ратники должны были продемонстрировать мастерство, отточенное в ходе спортивных соревнований и мастер-классов слета, а также показать навыки умной молитвы. В этот раз борьба за первенство развернулась нешуточная. По сюжету, ребята должны были противостоять коварному Зеленому Змею, который жаждал отравить спиртным, никотином и прочими наркотическими ядами жизнь сельчан. Предстояло и побороться с его холопами, желающими нажиться на доставке пагубных зелий в село Моршинино, чтобы распространить их среди местных жителей. Игра началась с того, что участников известили по рации о внезапном приближении Зеленого Змея. Но с кознями злодеев ребята справились при помощи молитв», – разъяснила ход квеста церковная газета.



Кроме умения молиться участники игры должны были продемонстрировать военно-спортивные навыки. «Для вразумления супостатов ребята забрасывали вражеские цистерны со спиртным «гранатами», преодолевали полосу препятствий и подъем на возвышенность. А в схватке с диверсионно-разведывательной группой противника применяли систему «Русский Силомер» и боксерское мастерство. Также участники команды сумели быстро прочистить автоматы и набить магазины патронами, а в перестрелке – метким огнем уничтожить канистры и бутылки с «алкогольными» напитками», – рассказывает издание.



Подростки также соревновались в эвакуации «раненых», бегали с противогазами и собирали военные рюкзаки. В финале праздника, как сообщает «Православная газета», участники игры передали жителям села десять сценариев трезвых и позитивных праздников на будущее.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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