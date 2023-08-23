Запас рыбы в уральских водоемах снизился из-за обмеления

В последние годы в водоемах Урала на 5-10% снизился запас рыб, одна из причин этого – изменение климата.

Об этом заявил сегодня на пресс-конференции руководитель Уральского филиала ВНИИ рыбного хозяйства и океанографии Кирилл Ершов.

По его словам, уже несколько лет подряд наблюдается обмеление водоемов, что создает проблемы для пользователей. Ухудшается экологическое состояние озер и прудов, в воде накапливаются органические вещества, растет содержание в воде углекислого газа, а кислорода, наоборот, падает, что приводит к замору рыбы и инфекциям.

В то же время идет активное искусственное зарыбление водоемов. До 2022 года в этих целях главным образом использовали пелядь, сейчас чаще всего – сазана. В достаточно небольших количествах в водоемы запускают другие виды рыб. Выбор зависит от ряда критериев – гидрохимии, кормовой базы, антропогенной нагрузки, а также от цели зарыбления.

Для воспроизведения ценных пород выпускают стерлядь, в планах – хариус, таймень. Для сокращения численности сорных видов рыб – судака и щуку, для борьбы с водорослями – толстолобика. Черного амура используют для уничтожения моллюска дрейссены, который особенно размножился в Белоярском водохранилище и мешает водозабору БАЭС.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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