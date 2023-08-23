Озеро Шарташ начнут очищать в 2025 году

Работы по очистке озера Шарташ начнутся в 2025 году. Это будет очень дорогостоящий проект. Такое заявление сделал сегодня на пресс-конференции замминистра природных ресурсов Свердловской области Антон Сафронов.

«С 2025 года у нас запланирована расчистка озера Шарташ. Первая сумма – 50 млн рублей, вся стоимость составляет полмиллиарда рублей. Эта работа приводит к созданию благоприятной среды для рыб», – сказал он.

Напомним, сейчас есть тенденция к превращению озера Шарташ в болото. Об этом «Новому Дню» сообщил заведующий отделом реабилитации и охраны водных объектов РосНИИВХ Александр Попов. В экологическом плане озеро находится в тяжелом состоянии: оно постепенно зарастает. Половина озера – это вода, а вторая половина – сапропель. По меркам экспертов, через 500 лет водоем может превратиться в болото.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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