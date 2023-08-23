Слониха Даша вернулась в свой павильон и оценила проведенный ремонт (ВИДЕО)

В Екатеринбургском зоопарке сделали ремонт в павильоне слонихи Даши. Это еще один подарок, которые приурочили к 300-летию Екатеринбурга. Сам павильон был построен в 2007 году, как раз к Дню города.

В обновленном вольере Даши пол с подогревом, а также покрытие из абразивного материала, что необходимо для ухода за ногами слонихи. Кроме того, обновили интерьер и добавили игрушки для крупного млекопитающего. Это мотивирует Дашу вести более активный образ жизни.

Слониха Даша оценила ремонт в вольере

Екатеринбург, Владислав Тринько

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