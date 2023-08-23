В Нижнем Тагиле неадекватный мужчина с пистолетом удерживал дома жену и ребенка

В Нижнем Тагиле полицейские задержали 29-летнего мужчину, который длительное время удерживал дома жену и 7-летнего ребенка. Женщине удалось отправить сообщение родственникам, а они передали информацию в полицию. Чтобы освободить заложников, правоохранители вскрыли квартиру силовым методом.

Как сообщил пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, задержанный мужчина состоит на учете у врача-психиатра. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за грабеж, а также по ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Изъятый у дебошира пистолет оказался не боевым, а пневматическим. Сейчас мужчина помещен в специализированное медицинское учреждение. Освобожденные из домашнего плена женщина и ребенок находятся в безопасном месте. Госпитализация им не потребовалась. Полицейские выяснили, что пострадавшая вышла замуж за задержанного всего полгода назад.

Областной следственный комитет проводит проверку на предмет наличия уголовного преступления «Незаконное лишение свободы». Следователи опрашивают очевидцев и устанавливают, какой вред был причинен женщине и ребенку.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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