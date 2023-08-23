Отток свердловчан за границу за год уменьшился в два раза

В первые 6 месяцев 2023 года из Свердловской области за границу уехали почти в два раза меньше людей, чем годом раньше.

Как сообщили в Свердловскстате, в первом полугодии Россию покинули 6155 жителей Свердловской области, в 2022 – 11 705. При этом в страны СНГ уехали 5703 человека, в дальнее зарубежье – 452. В первом полугодии 2022 года эти показатели составили 9693 и 2012 человек соответственно.

В целом в 1 полугодии 2023 года в Свердловской области наблюдался положительный миграционный прирост. Всего из региона за 6 месяцев уехали 18915 человек (в том числе в другие регионы России – 12 760), а въехали – 20 080, то есть на 1165 человек больше. Год назад ситуация отличалась кардинально: в другие страны и регионы уехали 26202 человека, приехали – 22 085 человек.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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