За 4 года на Урале расселили более 1 000 000 кв.м аварийного жилья

Регионы Уральского федерального округа успешно реализуют программу расселения аварийного жилья на 2019-2025 гг., в ряде субъектов ее смогут завершить досрочно. Об этом заявил сегодня на окружном совещании полпред президента Владимир Якушев.

«Мы должны сделать всё, чтобы переселить людей из аварийного жилфонда. У всех регионов УрФО наработаны хорошие практики в этом направлении, многие готовы завершить программу досрочно. Нарастают объёмы переселения по территориям, которые вошли в проекты комплексного развития. Сейчас важно определить точки напряжения, по которым у регионов возникают вопросы, и найти по ним оптимальные решения», – цитирует Якушева пресс-служба полпредства.

В целом в 2019-2025 гг. в УрФО планируется переселить 90 тысяч человек из более чем 1,3 млн кв. м аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года. К 1 августа 2023 года в новое жилье переехали 70 тысяч человек, расселено более 1 млн кв.м аварийного жилья.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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