Министр инвестиций назвал проект ЕВРАЗа стратегически важным для Свердловской области

Министр инвестиций и развития Свердловской области Вадим Третьяков посетил Качканарский горно-обогатительный комбинат, где три года назад начали разработку нового месторождения. Он назвал проект стратегически значимым для социально-экономического развития нашего региона и рассказал о предоставленных преференциях.

Напомним, разработку нового месторождения ЕВРАЗ Качканарский ГОК начал в ноябре 2020 года. Оно расположено на склонах горы Качканар, в пяти километрах от Гусевогорского месторождения. Общая длина карьера – 6 километров, ширина – до 4 километров, высота залегания пород – от 220 до 630 метров. Исходя из потребности предприятия в 60 млн тонн в год, запасов сырья здесь хватит более чем на 100 лет.

Сегодня в горных работах задействована высокоэффективная техника: самосвалы грузоподъемностью 240 тонн, экскаваторы с объемами ковша 15 и 20 кубических метров, погрузчик грузоподъемностью 18 кубометров. До конца 2023 года для работы на новом месторождении поступит еще один 20-кубовый экскаватор.

«Укрепление ресурсной и технологической базы долгосрочного развития промышленного сектора – в числе ключевых приоритетов государственной политики региона. Проект ЕВРАЗ Качканарского горно-обогатительного комбината по развитию Собственно-Качканарского месторождения имеет стратегическое значение для социально-экономического развития нашего региона, поэтому ему присвоен статус приоритетного инвестиционного проекта, что позволяет пользоваться налоговыми преференциями», – сказал Вадим Третьяков.

И. о. исполнительного директора ЕВРАЗ КГОК Захар Павлов подтвердил, что разработка этого месторождения – один из приоритетных проектов компании, которому уделяется особое внимание. «Благодаря Собственно-Качканарскому месторождению стабильно поддерживается необходимый объем добычи руды, и мы полностью обеспечиваем домны ЕВРАЗ НТМК железорудным сырьем», – отметил Захар Павлов.

На реализацию первой очереди развития месторождения ЕВРАЗ направил более 6,5 млрд рублей. Месторождение отрабатывается одним карьером. Ожидается, что к 2024 году добыча руды из карьера составит 13 млн тонн в год. При разработке месторождения в Качканаре дополнительно созданы около 100 рабочих мест.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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