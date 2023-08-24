Задержан вор, укравший в школе вещи персонала (ФОТО)

В Екатеринбурге задержан 30-летний мужчина, который заходил в помещения различных организаций и похищал ценные вещи сотрудников.

Как сообщили в УМВД города, один из эпизодов произошел 14 августа в языковой школе на улице Бебеля. В тот день около 10.30 утра сотрудница школы увидела на лестнице незнакомца, который что-то прятал под курткой. Приглядевшись, она поняла, что мужчина завладел ее сумкой. Возмущенная женщина попыталась отобрать у вора свое имущество, завязалась борьба, в процессе которой оба оппонента упали. При этом из карманов подозреваемого выпали два телефона, принадлежавших другим сотрудникам школы. После этого злоумышленник бросил сумку и сбежал с места преступления.

Через несколько дней полиции удалось задержать подозреваемого. Им оказался житель Уралмаша, ранее неоднократно судимый за кражи, грабеж и мошенничество. Возбуждено дело по ч. 3 ст. 30, ч.2 ст. 161 УК РФ «Покушение на грабеж». Фигурант помещен под стражу.

Полиция проверяет задержанного на причастность к аналогичным преступлениям и кражам на территории Екатеринбурга. Граждане или организации, которые, возможно, пострадали от действий данного лица, могут обращаться по телефонам 356-42-11 или 102 (02).

Екатеринбург, Елена Владимирова

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