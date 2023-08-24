Житель Заречного зарезал соседа из-за кулинарного спора

В Белоярском районе Свердловской области будут судить 52-летнего жителя города Заречного, который обвиняется в убийстве соседа. Как сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга, преступление было совершено вечером 21 февраля 2023 года на кухне квартиры дома по улице Клары Цеткин в Заречном.

Обвиняемый распивал спиртное с тремя соседями на съемной квартире. Во время посиделок он поспорил с одним из приятелей, кто из них лучше готовит курицу. В ходе ссоры знакомый обвиняемого толкнул его и вышел из кухни, в ответ на это злоумышленник пошел за ним и ударил ножом в шею. В результате потерпевший погиб. Затем, выгнав из квартиры двух других соседей, обвиняемый устроил пожар, чтобы скрыть убийство. Имущественный ущерб составил более 300 тысяч рублей.

Вину задержанный гражданин признал. Ему грозит до 15 лет колонии. Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых добавил: «Как это порой случается, подозреваемый решил вернуться на место преступления, т.к. ему было интересно посмотреть, чем в итоге закончились его «похождения», сгорела квартира или нет. Когда полицейские увидели его в районе места преступления, то заинтересовались, что он здесь делает, и стали задавать другие вопросы. В итоге отпираться фигурант не стал, написал явку с повинной, сознавшись в содеянном, пояснив, что был нетрезв, что его и подвигло на убийство и последующий поджог квартиры».

Заречный, Елена Владимирова

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