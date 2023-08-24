На Урале подешевел «борщевой набор»

В Свердловской области снижается цена на свежие овощи. По сообщению Свердловскстата, за неделю стали дешевле картофель (теперь он стоит в среднем 42,47 рубля за 1кг), капуста (48,20), свекла (43,10) и морковь (63,60). Снизились цены на помидоры (99,73). При этом цена на свежие огурцы снова растет – они стоят уже почти 87 рублей за кило.

Дороже за прошедшую неделю стали свинина (329,13 руб/кг), баранина (667,92 руб/кг), подсолнечное масло (120,13 руб/л), детские фруктовые консервы (491,55 руб/кг), макароны (118,41 руб/кг).

Почти на прежнем уровне остаются цены на колбасу, молоко и хлеб.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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