Самолет Екатеринбург – Сочи экстренно сел в Минеральных Водах

Самолет Airbus A 321 «Уральских авиалиний», следовавший по маршруту Екатеринбург – Сочи рейсом U6-306, благополучно приземлился в Минеральных Водах. Пострадавших нет, сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Ранее, пролетая над Каспийским морем, судно подало сигнал тревоги, поскольку в багажном отсеке возникло задымление.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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