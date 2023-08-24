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Четверг, 24 августа 2023, 14:01 мск

Новости Екатеринбург

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Самолет Екатеринбург – Сочи экстренно сел в Минеральных Водах

Самолет Airbus A 321 «Уральских авиалиний», следовавший по маршруту Екатеринбург – Сочи рейсом U6-306, благополучно приземлился в Минеральных Водах. Пострадавших нет, сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Ранее, пролетая над Каспийским морем, судно подало сигнал тревоги, поскольку в багажном отсеке возникло задымление.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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