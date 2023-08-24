Три трамвайных маршрута временно изменятся

В Екатеринбурге временно изменятся три трамвайных маршрута. Это связано с реконструкцией улично-дорожной сети и строительством трамвайной линии в микрорайон Солнечный.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, с 10:00 25 августа до 05:00 28 августа 2023 года закроется движение трамваев на участке от остановки «Ферганская» до конечной станции «Керамическая» в обоих направлениях.

Маршруты движения трамваев будут следующими:

– № 9: станция метро Ботаническая – улица Фучика – улица 8 Марта – улица Титова – Вторчермет;

– № 14: Фрезеровщиков – улица Старых большевиков – улица Фронтовых Бригад – проспект Космонавтов – улица Луначарского – улица Куйбышева – улица 8 Марта – улица Титова – Вторчермет;

– № 17: станция метро Ботаническая – улица Фучика – улица 8 Марта – улица Радищева – улица Московская – Верх-Исетский бульвар – улица Халтурина – Фармацевтический колледж (Кушвинская).

Екатеринбург, Елена Владимирова

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