Выходные в Екатеринбурге будут прохладными и дождливыми

Погода в Екатеринбурге ненамного улучшится в предстоящие выходные. Как сообщает Уралгидрометцентр, 26 и 27 августа температура воздуха днем составит +15…+17 °C, но ночи будут холодными – всего 6-8 градусов выше нуля. Небо затянет тучами, в дневное время вероятен небольшой дождь.

Начало следующей недели в Екатеринбурге тоже будет сопровождаться дождями, температура воздуха сохранится прежней. По прогнозу портала «Гисметео», прояснение можно ожидать лишь к 1 сентября. Зато в День знаний потеплеет до +23 °C, а в первые сентябрьские выходные и вовсе может наступить жара.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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