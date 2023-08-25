В реке Исети нашли тело неизвестной женщины

Утром 25 августа на улице Бебеля в Екатеринбурге прохожие заметили в реке Исеть тело женщины.

Как сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга, принимаются меры к установлению и опросу возможных очевидцев, тело умершей после осмотра будет направлено на экспертизу для выяснения давности и точной причины смерти. По итогам проверки следствием СКР будет принято процессуальное решение.

В отделении по связям со СМИ УМВД России по городу Екатеринбургу уточнили, что в настоящее время полиция устанавливает личность погибшей.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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