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Пятница, 25 августа 2023, 14:03 мск

Новости Екатеринбург

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В реке Исети нашли тело неизвестной женщины

Утром 25 августа на улице Бебеля в Екатеринбурге прохожие заметили в реке Исеть тело женщины.

Как сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга, принимаются меры к установлению и опросу возможных очевидцев, тело умершей после осмотра будет направлено на экспертизу для выяснения давности и точной причины смерти. По итогам проверки следствием СКР будет принято процессуальное решение.

В отделении по связям со СМИ УМВД России по городу Екатеринбургу уточнили, что в настоящее время полиция устанавливает личность погибшей.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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