Самыми популярными «допами» у свердловских школьников стали английский язык и информатика

В Свердловской области более полумиллиона детей посещают платные и бесплатные учреждения дополнительного образования. Больше всего востребованы английский язык, информатика и робототехника.

«Дополнительным образованием по прошлому учебному году было охвачено более 581 тысячи детей – это свыше 80% от всех школьников региона. Это с учетом, в том числе, частных учреждений, хотя бОльшую долю все-таки составляют бюджетные кружки и секции», – рассказал в «ТАСС-Урал» начальник отдела дополнительного образования, летнего отдыха и сопровождения одаренных детей министерства образования Свердловской области Сергей Карсканов.

Опрос родителей показал, что наиболее востребованы иностранные языки, и прежде всего, – английский (его выбирают 20%). Также в топе популярных допов – информатика, робототехника, 3D-моделирование, далее идут – хореография, театр и игровые виды спорта. Причем дети младшего возраста (6-10 лет) отдают приоритет секциям художественной направленности, среднего возраста (11-14 лет) – спорту, а более старшего возраста (15-17 лет) – спорту и социально-гуманитарным направлениям.

В сфере культуры Свердловской области обучается еще 56 тысяч детей – это те, кто посещает детские школы искусств. По словам замминистра культуры региона Сергея Радченко, 15% всех выпускников ДШИ выбирают дальнейшее обучение в творческих ссузах и вузах. При этом кадров в школах искусств не хватает.

«Вся система художественного образования направлена в первую очередь на то, что мы готовим исполнителей. И каждый ребенок хочет быть профи, мастером в направлении, которое он выбрал. Хочет стать самым лучшим музыкантом или художником. А профессия педагога на втором месте, – отметил Сергей Радченко. – Для того, чтобы человек пришел работать в детскую школу искусств, должны быть два условия: зарплата (на что смотрят в первую очередь) и жилье. Не всегда и не везде мы можем обеспечить эти два момента. Но иногда сами же выпускники ДШИ возвращаются туда преподавать, есть места, где 80-90% педсостава – это бывшие ученики».

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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