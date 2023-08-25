Депутат Госдумы рассказал о судьбе пропавших участников СВО

Депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов рассказал о судьбе более ста участников СВО, с которыми родные не могли связаться на протяжении длительного времени.

«Постоянно направляю в главное управление военной полиции запросы, прикладываю список фамилий военнослужащих. За весь период в этом списке появилось более сотни человек, наших парней. Надо отметить, что военная полиция работает оперативно. Проанализировал все ответы по этой теме. Статистика такая:

45% участников СВО из списка официально признаются пропавшими без вести

35% – работа по установлению судьбы продолжается

10% – подтверждается гибель

10% – подтверждается нахождение в плену», – написал Иванов в своем телеграм-канале.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»