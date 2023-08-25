Строители до понедельника закроют дорогу на въезде в Солнечный

С сегодняшнего вечера и до утра понедельника строители перекроют одну из основных дорог на въезде в микрорайон Солнечный – 2-ю Новосибирскую. В связи с этим изменятся маршруты нескольких автобусов.

Движение по улице 2-й Новосибирской (от Чемпионов до дома № 68 по улице 2-й Новосибирской) закроют сегодня в 22 часа, а откроют в 6 часов утра в понедельник, 28 августа. Все выходные автомобилистам придется добираться в объезд.

Кроме того, изменится схема движения нескольких автобусов. Как сообщили в мэрии Екатеринбурга, это коснется маршрутов № 077, 53, 57А. Временно будут отменены остановки «2-я Новосибирская» в оба направления и «Энерготехникум» в направлении к «Ритейл-парку». Остановка «Чемпионов» переносится в направлении от Ритейл-парка.

Напомним, перекрытия в Солнечном связаны со строительством трамвайной линии.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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