В Екатеринбурге уточнят границы 13 особо охраняемых природных территорий

Администрация Екатеринбурга подготовила проекты актуализированных паспортов 13 особо охраняемых природных территорий (ООПТ) местного значения.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, в документы внесены графические описания границ территории, содержится перечень их координат. После их утверждения городской думой эти сведения будут внесены в Единый государственный реестр недвижимости. А для земельных участков, которые находятся в границах защищаемых территорий, будут установлены виды их разрешенного использования.

Это позволит сохранить ООПТ в первозданном виде. Речь идет о следующих территориях:

– парке Камвольного комбината;

– парке Зеленая Роща;

– парке имени Чкалова;

– парке-стадионе завода Химмаш;

– парке имени Павлика Морозова;

– парке имени 50-летия ВЛКСМ;

– парке Турбомоторного завода;

– парке по улице Чкалова;

– парке имени Энгельса;

– парке имени 50-летия Советской власти;

– бульваре по улице Ферганской;

– дендрологических парках по улице 8 Марта, 37а, и улице Первомайской, 87.

Кроме этих 13 территорий, в городе есть еще 9 таких зон, то есть всего 22 охраняемых природных территории. Растительность выполняет функцию своеобразного биологического фильтра: очищает воздух от вредных для здоровья газов и примесей промышленных и автомобильных выбросов, а благодаря фотохимическим процессам обогащает его кислородом.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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