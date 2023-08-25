В Екатеринбурге уточнят границы 13 особо охраняемых природных территорий

Администрация Екатеринбурга подготовила проекты актуализированных паспортов 13 особо охраняемых природных территорий (ООПТ) местного значения.
Как сообщили в пресс-службе мэрии, в документы внесены графические описания границ территории, содержится перечень их координат. После их утверждения городской думой эти сведения будут внесены в Единый государственный реестр недвижимости. А для земельных участков, которые находятся в границах защищаемых территорий, будут установлены виды их разрешенного использования.
Это позволит сохранить ООПТ в первозданном виде. Речь идет о следующих территориях:
– парке Камвольного комбината;
– парке Зеленая Роща;
– парке имени Чкалова;
– парке-стадионе завода Химмаш;
– парке имени Павлика Морозова;
– парке имени 50-летия ВЛКСМ;
– парке Турбомоторного завода;
– парке по улице Чкалова;
– парке имени Энгельса;
– парке имени 50-летия Советской власти;
– бульваре по улице Ферганской;
– дендрологических парках по улице 8 Марта, 37а, и улице Первомайской, 87.
Кроме этих 13 территорий, в городе есть еще 9 таких зон, то есть всего 22 охраняемых природных территории. Растительность выполняет функцию своеобразного биологического фильтра: очищает воздух от вредных для здоровья газов и примесей промышленных и автомобильных выбросов, а благодаря фотохимическим процессам обогащает его кислородом.
Екатеринбург, Елена Владимирова
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