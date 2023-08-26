В Первоуральске ввели режим повышенной готовности из-за критического обмеления Верхне-Шайтанского пруда

В Первоуральске введен режим повышенной готовности из-за критического обмеления Верхне-Шайтанского пруда. Акватория снабжает город питьевой водой.
«Режим повышенной готовности введен для проведения всех необходимых мероприятий в части подготовки к возможным рискам. На сегодняшний день поводов для беспокойства нет, мониторинг ситуации ведется в круглосуточном режиме», – сообщает в пресс-службе мэрии Первоуральска главу администрации городского округа Игоря Кабца.
В муниципалитете создали оперативный штаб для круглосуточного мониторинга обстановки.
Первоуральск, Владислав Тринько
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