В Первоуральске ввели режим повышенной готовности из-за критического обмеления Верхне-Шайтанского пруда

В Первоуральске введен режим повышенной готовности из-за критического обмеления Верхне-Шайтанского пруда. Акватория снабжает город питьевой водой.

«Режим повышенной готовности введен для проведения всех необходимых мероприятий в части подготовки к возможным рискам. На сегодняшний день поводов для беспокойства нет, мониторинг ситуации ведется в круглосуточном режиме», – сообщает в пресс-службе мэрии Первоуральска главу администрации городского округа Игоря Кабца.

В муниципалитете создали оперативный штаб для круглосуточного мониторинга обстановки.

Первоуральск, Владислав Тринько

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