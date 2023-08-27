В Первоуральске водитель минивэна погибла в аварии с фургоном (ФОТО)

В Первоуральске водитель минивэна погибла в аварии с фургоном. Авария случилась сегодня в 4 часа утра на улице Торговая, 1. По данным ГИБДД, женщина 1985 года рождения за рулем «Ниссан Серена» столкнулась с «газелью», стоявшей перед железнодорожным переездом на красный сигнал светофора.

Женщина скончалась на месте от полученных травм. Пассажира минивэна доставили в больницу. Водитель «газели» не пострадал.

«На месте ДТП сотрудники Госавтоинспекции провели процессуальные действия, установили личности участников. Известно, что в момент аварии в салоне минивэна находились семь человек. В каком состоянии находилась водитель «Ниссан Серена», будет установлено после проведения химико-биологической экспертизы. По факту ДТП органы внутренних дел проводят проверку», – сообщили в УГИБДД по Свердловской области.

Первоуральск, Владислав Тринько

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