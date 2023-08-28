Бондарчук снял фильм с участием уральских звезд ММА (ФОТО)

Екатеринбург (Новый День, Екатерина Норсеева) ― Бойцы ММА из Екатеринбурга стали звездами сериала «Большая битва», который готовит к премьере продюсер Сергей Бондарчук. В многосерийном фильме снялись бойцы команды «Архангел Михаил» Иван Штырков, Петр Ян и Марина Мохнаткина, а также глава лиги смешанных единоборств RCC Николай Клименко.

Петр Ян. Кадр из сериала «Большая битва»

«Мы пробуем себя в этом жанре и пробуем на дорогой мне истории существования смешанных единоборств в России. Как начиналось развитие этого вида спорта, что о нем говорят сами бойцы: как они готовятся и идут к победе на протяжении многих и многих лет. С чего начинали и где находятся сейчас. Все это мы хотим показать молодым спортсменам, чтобы они поняли, какая это непростая, но увлекательная жизнь. Хотим рассказать про единоборства и незнакомой с этим спортом аудитории: чтобы они увидели, чем жертвуют спортсмены ради первых мест и поднятой в конце поединка руки», – сказал Сергей Бондарчук.

Иван Штырков. Кадр из сериала «Большая битва»

Съемки уральской части сериала проходили в Академии единоборств РМК и во время турнира по ММА 2022 года от RCC, где дрались Александр Шлеменко и Магомед Исмаилов.

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