В августе в Екатеринбург привезли более 300 тонн цветов

Только в августе из-за границы в Екатеринбург привезли более 300 тонн цветов.

Как сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления, в аэропорт Кольцово с начала месяца поступили три партии цветов общим весом 168 тонн и стоимостью 1,2 миллиона долларов США.

Грузовыми рейсами автотранспорта к 1 сентября в Екатеринбург завезли 152 тонны гербер, роз, гвоздик, хризантем и альстромерий. Страны-поставщики остались прежними: Нидерланды и Эквадор.

Сначала цветы проходят фитосанитарный контроль, затем груз проверяют таможенники на соответствие заявленному в документах количеству и ассортименту с реальным товаром. После этого цветы перегружают в фуры и отправляют на прилавки по всему уральскому региону. Автомобили оснащены системой охлаждения, чтобы сохранить свежесть цветов.

«Букетов на всех хватит. Если ранее внутренний рынок испытывал проблемы с поставками цветов из-за рубежа на фоне вводимых санкций, то теперь бизнес адаптировался к изменившимся условиям. Взамен ушедшим поставщикам из недружественных стран пришли новые участники цветочного рынка. Они уверенно заняли свою нишу и имеют хорошие перспективы, так как спрос на цветочную продукцию только растет, что в свою очередь позволит и в дальнейшем увеличить объемы поставок», – подчеркнул начальник Уральского таможенного управления Алексей Фролов.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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