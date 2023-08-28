Дожди на Урале продлятся до 1 сентября

Оставшиеся дни лета в Свердловской области будут холодными и дождливыми. Виной тому очередной циклон, спустившийся с Республики Коми на Южный Урал.

«В последние дни августа дожди будут перепадать ежедневно, местами могут быть сильными. В Екатеринбурге наиболее дождливыми ожидаются 30-31 августа. Температура воздуха в ближайшие четверо суток ночью +5…+10°, днем +12…+18°. Вероятны порывы ветра 13-15 метров в секунду», – сообщает главный синоптик Свердловской области Галина Шепоренко.

Циклон начнет удаляться на восток к 1 сентября, и только тогда осадки ослабеют. В Екатеринбурге ночью и утром 1 сентября вероятен небольшой дождь, днем преимущественно без осадков. По-прежнему будет прохладно: ночью +5…+10°, днем +13…+17°.

Первые осенние выходные обещают подарить хорошую погоду: дождей не будет, выглянет солнце, а температура воздуха днем поднимется до +17…+21°.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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