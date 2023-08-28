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Понедельник, 28 августа 2023, 13:28 мск

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«Ночь кино» посетили более 41 тысячи свердловчан

Во Всероссийской акции «Ночь кино» приняли участие более 41 тысячи жителей Свердловской области, что на 16 тысяч больше, чем год назад.

Как сообщили в ДИПе, «Ночь кино» в Свердловской области прошла сразу на 162 площадках, демонстрировались три фильма: семейная комедия «Чебурашка», военно-историческая драма «Праведник» и фильм «Вызов».

В региональном министерстве культуры рассказали, что больше всего зрителей посетило кинозал в серовском центре досуга «Родина», сюда пришли свыше 1,5 тысячи человек. На втором месте (с отставанием всего в 20 человек) Дом культуры «Кристалл» в Сухом Логу – 1,5 тысячи зрителей, на третьем – киноконцертный театр «Прогресс» в Асбесте – более 1,47 тысячи зрителей.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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