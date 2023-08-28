Академический ярко проводил лето (ФОТО)

В минувшие выходные жители Академического проводили уходящее лето ярким мероприятием: здесь состоялся фестиваль воздушных змеев «Академ летим!». Даже непогода не смогла повлиять на планы основного организатора праздника – АО СЗ «РСГ «Академическое» – зарядить позитивными эмоциями детей и их родителей перед началом нового учебного года.

Придти на фестиваль можно было и без готового змея: участники делали их своими руками на мастер-классе. Соревнования проводились в нескольких номинациях, призы давали, например, за самого красивого воздушного змея, за самый высокий полет, за самый длинный хвост, самому юному владельцу змея.

Победителям в каждой номинации вручили призы – умную колонку, наушники, планшет, мини-проектор, пауэрбанк и несколько сертификатов в магазины электроники и детских товаров. Самой юной участнице, победившей в одном из конкурсов, – всего один год и десять месяцев.

Все время праздника работали мастер-классы, фотозоны, палатки с детскими развлечениями и фуд-корт. На сцене в перерывах между номинациями выступали детские музыкальные коллективы Академического.

«Очень здорово, что ты можешь выйти из дома и очутиться на настоящем празднике, где добрые, улыбчивые люди, где играет музыка, где развлекают детей и взрослых, где дарят свое внимание и терпение. Люди, которые создают атмосферу радости и счастья, где можно побыть ребенком!» – отметила одна из участников фестиваля Екатерина Перова.

Праздник прошел в Преображенском парке, где этим летом стартовала вторая очередь его благоустройства. У плотины на реке Патрушихе уже заложили основание для площади, которая в будущем послужит местом для проведения районных праздников, которые, как и прошедший фестиваль, будут дарить людям возможность провести время с семьей и обрести новые яркие воспоминания.

Мероприятие прошло при поддержке администрации Академического района и управляющей компании «Академический».

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»