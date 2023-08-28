Тагильчанина будут судить за кражу 63 овец и баранов

В Нижнем Тагиле будут судить 52-летнего местного жителя, который украл у местного фермера целое стадо мелкого рогатого скота.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, в конце июня 2023 года обвиняемый, проезжая по окраине поселка Ольховка, заметил в поле загон с мелким рогатым скотом (баранами, овцами, козами), и решил их украсть.

Ночью 3 июля 2023 года обвиняемый подъехал к загону на арендованной «газели». Затем он соорудил ограждение из досок от загона до кузова автомобиля, а также трап в кузов, загрузил животных в машину и увез на территорию частного дома в поселке Бобровский. Всего было похищено 63 животных, потерпевшему был причинен ущерб на сумму свыше 200 тыс. рублей.

На следующий день обвиняемый был задержан, животные возвращены законному владельцу. Обвиняемый полностью признал свою вину.

Нижний Тагил, Елена Владимирова

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