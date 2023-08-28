На уральском заводе сообщать о проблемах будет «Андон»

В ремонтно-механическом цехе Среднеуральского медеплавильного завода смонтировали первую часть большой системы «Андон» (в переводе с японского «лампа») – это специальная световая сигнализация, которая позволяет быстро сообщить персоналу о проблеме на производстве. Пока работа идет в штатном режиме, будет гореть зеленый свет, а желтый или красный будут включаться, если возникли проблемы. Желтый – не хватает сырья или материалов. Красный – внеплановая остановка, поломка оборудования.

Сейчас «Андон» проходит тестирование на трех эталонных рабочих местах. После обкатки световую сигнализацию свяжут с общей системой диспетчеризации. Нововведение позволит сократить время на решение проблем.

«Андон» исключает принятие неверного решения работником, тем самым снижает вероятность возникновения опасных действий и опасных условий, следовательно, минимизирует возникновение рисков в процессе трудовой деятельности», – отметил заместитель главного инженера – руководитель службы охраны труда и промышленной безопасности предприятия Юрий Ладейщиков.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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