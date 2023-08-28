В Свердловской области начинается сезон ОРВИ: за неделю заболели более 12 тысяч человек

Врачи фиксируют рост количества заболевших ОРВИ, За неделю зарегистрировано 12 634 случая, что на 9% больше, чем неделей ранее.

Больше половины всех заболевших – дети. В рамках лабораторных исследований чаще всего выявляют риновирус (26,1%), а также аденовирусы, вирусы парагриппа.

«Уровень заболеваемости выше среднеобластного в 1,5 раза и более отмечается в Богдановиче, Полевском, Сысерти, Сухом Логу, Первоуральске, – сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Свердловской области. – В Екатеринбурге за неделю зарегистрировано 6202 случая заболевания ОРВИ, что выше уровня прошлой недели на 8,3% и ниже средних многолетних показателей на 27,2%».

Скорее всего, рост заболеваемости ОРВИ продолжится после 1 сентября, когда дети вернутся в школы. Этому будет способствовать и прохладная, дождливая погода. Санитарные врачи напоминают, что нужно соблюдать меры профилактики: чаще мыть руки, избегать прикосновений к лицу, вести здоровый образ жизни и соблюдать дистанцию в местах скопления людей. А прививку от гриппа лучше поставить до начала сезона активного распространения ОРВИ.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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