В ДТП на федеральной трассе пострадали 8 человек, один в коме

Восемь человек, в том числе один подросток, пострадали в ДТП на 56-м км федеральной автодороги Екатеринбург – Шадринск – Курган.

Как сообщили в УГИБДД Свердловской области, водитель автомобиля «Фольксваген» на перекрестке не уступил дорогу «Опелю». Самые тяжелые травмы получил 23-летний водитель «Фольксвагена», житель села Черноусово Белоярского района, он находится в состоянии комы. Автомашиной «Опель» управлял 26-летний житель Каменского района, он не пострадал.

В пресс-службе областного минздрава сообщили, что всего пострадали 8 человек, все мужчины, один из них подросток. На месте работали две бригады скорой помощи из Белоярского района, бригады трассовых пунктов медицины катастроф Малых Брусян и Каменска-Уральского. Госпитализировано шесть человек, двое от госпитализации отказались. Четверых раненых, в том числе подростка, отвезли в травматологическое отделение Каменск-Уральской горбольницы, их состояние ближе к удовлетворительному. Двое пострадавших в тяжелом состоянии доставлены в реанимацию Екатеринбургской ГБ № 36.

Белоярский, Елена Владимирова

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