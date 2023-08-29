Сотрудники СУМЗа будут получать СИЗ через вендинговые автоматы

На Среднеуральском медеплавильном заводе будут выдовать СИЗы с помощью вендинговых аппаратов. На предприятии уже начали отладку данной системы.

В настоящее время на территории завода уже стоит три автомата – два в административно-бытовом корпусе цеха серной кислоты и один в цехе разделения воздуха №1 кислородно-компрессорного цеха. С их помощью можно круглосуточно получить защитные очки, респираторы, беруши, перчатки всех видов и расходные материалы для масок (фильтры и т.п.).

В ближайшее время планируется организовать выдачу СИЗ через вендинговые аппараты работникам участков по ремонту технологического и энергетического оборудования ремонтно-механического цеха и лаборатории охраны окружающей среды.

Отметим, что в рамках реализации проекта аутсорсинга по обеспечению работников средствами защиты, пилотный запуск аппаратов и первая выдача стартовали летом этого года.

Принцип работы автомата прост: работник подходит с пропуском, подносит его к считывателю, на экране появляется меню. В этом меню указаны те СИЗ, которые положены к выдаче по утвержденному перечню. Работник выбирает нужный вид защиты, и терминал формирует выдачу. Вся информация автоматически вносится в личную карточку учета выдачи СИЗ и отслеживается по базе. Ранее информацию о выдаче мастер заносил в личную карточку вручную.

Среднеуральск, Елена Васильева

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