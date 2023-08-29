«Святогор» успешно прошел ресертификацию интегрированной системы менеджмента

Аудиторы Ассоциации по сертификации «Русский Регистр» из Санкт-Петербурга вынесли положительное заключение по результатам ресертификационного аудита действующих систем менеджмента АО «Святогор».

Проверка соответствия интегрированной системы менеджмента (ИСМ) международным и национальным стандартам: ГОСТ Р ИСО 14001:2015 (экологический менеджмент), ISO 9001:2015 (ГОСТ Р ИСО 9001-2015) (система менеджмента качества), ГОСТ Р ИСО 45001:2018 (менеджмент безопасности труда и охраны здоровья) прошла на промышленной площадке с 22 по 24 августа.

За три дня аудита эксперты проверили деятельность 13-ти подразделений предприятия. В их числе основные (обогатительная фабрика, горный, металлургический и сернокислотный цеха), вспомогательные подразделения (энергетический цех, отдел технического контроля, химическая лаборатория), а также отделы управления предприятия. В каждом из них аудиторы не только беседовали с персоналом и руководством, но и знакомились с имеющейся документацией, наблюдали за производственной деятельностью с целью получения свидетельств аудита и оценки соответствия деятельности подразделений требованиям международных и национальных стандартов.

«В ходе проверки мы отмечали результаты действия системы в трехгодичном цикле, собирали свидетельства, подтверждающие, что система поддерживалась на протяжении всего этого периода, – отметил главный специалист Ассоциации по сертификации «Русский Регистр» (г. Санкт-Петербург) Станислав Мухин. – И все отмеченные изменения произошли в лучшую сторону».

В частности, в числе положительных примеров эксперты перечислили целый ряд инструментов, направленных на охрану труда и повышение безопасности персонала: минуты безопасности, контакты безопасности, автоматизацию процесса выдачи СИЗ и др. Особо аудиторы отметили открытость, профессионализм и компетентность работников предприятия, с которыми им довелось побеседовать за время проведения проверки.

Итоги аудита были подведены 24 августа в формате очного совещания с руководителями подразделений во главе с генеральным директором АО «Святогор» Дмитрием Тропниковым. В результате эксперты отметили, что интегрированная система менеджмента, действующая в АО «Святогор», соответствует международным стандартам. Системы менеджмента в проверяемых областях соответствуют заявленным требованиям, поддерживаются в действии и развиваются в соответствии с принципом постоянного улучшения. Экспертное заключение станет основанием для официального подтверждения соответствия в международном сообществе и выдачи АО «Святогор» новых сертификатов соответствия на трехлетний период.

Через год аудиторы вновь посетят градообразующее предприятие Красноуральска. В августе 2024 года на предприятии пройдет инспекционный аудит интегрированной системы менеджмента.

Красноуральск, Елена Васильева

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