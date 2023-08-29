Уральские ученые создали йогурт с йодом

Ученые-химики из УрФУ и УрГЭУ создали йогурт, обогащенный йодом нового поколения. Новый продукт поможет снизить дефицит йода и вероятность возникновения алиментарных заболеваний.

Как сообщили в пресс-службе УрФУ, йогурт изготовили термостатным способом на коровьем молоке жирностью 1% с добавлением лиофилизированной йогуртовой закваски и йодированного молочного белка нового поколения.

«Выбранный нами йодированный молочный белок хорошо растворяется в молоке при комнатной температуре 20-24 °С, без образования осадка. При производстве обогащенного йогурта добавку можно вносить непосредственно в молоко при получении нормализованной смеси или на стадии заквашивания, что почти не меняет классическую технологию производства», – рассказывает заведующая лабораторией биотрансформационных технологий и пищевой химии научно-образовательного и инновационного центра химико-фармацевтических технологий УрФУ Елена Ковалева.

Порция йогурта массой 100 гр. содержит 25 мкг йода – это 17 % от суточной потребности.

Отметим, сегодня для профилактики йододефицита используют йодированную соль, пищевые добавки для обогащения хлебобулочных изделий и других продуктов, а также биологически активные добавки (БАД), содержащие органический йод. Тем не менее дефицит йода наблюдается по всей России. Йододефицит проявляется в снижении интеллектуальных способностей и возможностей, в хронической усталости, задержке умственного и физического развития детей.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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