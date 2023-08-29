«Бесприданница», «Мальчик Уинслоу», «Вий» и другие: какие премьеры готовят театры Екатеринбурга

В Екатеринбурге стартовал театральный сезон, и артисты готовят для публики много интересного. В «Урал опера балет» скоро выпустят новую «Дюймовочку», в музкомедии – оперетту «Баядера», в драме состоится всероссийская премьера по пьесе Теренса Реттигана «Мальчик Уинслоу», а в «Коляда-театре» – в разгаре репетиции «Бесприданницы». Мы подготовили для вас обзор самых громких осенних премьер-2023.

В драме: «Измена», «Мальчик Уинслоу» и «Беднота и знать»

В Свердловском академическом театре драмы первая премьера состоялась 26 августа, и сегодня спектакль сыграют еще раз. Это – «Измена» по пьесе Леонида Зорина. Постановкой занимался режиссер Владимир Панков, известный по идущему в театре спектаклю «Зойкина квартира».

«Измена» – постановка в стиле саундрама, а значит, на сцене будет много музыки и танцев. Главная героиня – Зара Петровна Рафаэлева влюбилась в популярного поэта-песенника Валетова и изменила мужу. Оскорбленный муж Рафаэлев бросается на защиту чести любимой женщины, требуя у поэта публичного подтверждения факта измены.

В ноябре в театре драмы состоится всероссийская премьера спектакля по пьесе английского драматурга Теренса Реттигана «Мальчик Уинслоу», а в декабре зрители увидят итальянский бурлеск «Беднота и знать» по Эдуардо Скарпетте.

«Урал опера балет»: «Сильфида» и «Дюймовочка»

Оперный театр откроет сезон 1 сентября балетом «Сильфида», который показывали только на закрытии сезона, поэтому смело можно говорить, что это премьера. Спектакль на основе хореографии Бурнонвиля (XIX век) возобновила Елена Панкова, в прошлом ведущая солистка Мариинского театра. Художники Альона Пикалова и Елена Трубецкова ориентировались на спектакль Датского королевского балета, но «наполнили его деталями, переработали каждый фрагмент так, чтобы оформление было уникальным и связанным только с этой постановкой». Интерьер первого акта собран по историческим образцам, и даже у камина, в который улетает Сильфида, есть родословная.

Следующей премьерой станет опера Ефрема Подгайца «Дюймовочка». Зрители ее увидят 29 и 30 сентября. А сегодня солисты оперы примеряют на себя образы жуков, жаб, мышей и кротов. Хор готовится спеть землероек, детский хор – лягушек и мышат, а балет и миманс примеряют костюмы болотных существ.

ТЮЗ стартует с «Реального театра»

Театр юного зрителя начнет сезон фестивалем «Реальный театр», который пройдет с 4 по 14 сентября. За 8 дней будет дано 20 показов пятнадцати спектаклей четырнадцати театров из Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Москвы, Краснодара, Йошкар-Олы и Челябинска. На открытии состоится показ спектакля «Ромео и Джульетта. Вариации и Комментарии» в постановке Петра Шерешевского (Московский ТЮЗ). Премьера спектакля в Москве состоялась лишь в мае 2023 года. Также из столицы приедет театр «Среда 21» со спектаклем «Лес. Трактат», а еще питерские театры «Балтийский дом» (постановки «Ленин из Ревды» и «Палата № 6») и «На Литейном» («Идите и показывайте»).

«Коляда-театр»: «Бесприданница», «Вий» и «Ночь игуаны»

В театре Николая Коляды уже в разгаре репетиции «Бесприданницы», премьера которой назначена на 25 сентября. Спектакль по пьесе Островского будет актуальным, – считают в театре: «Пьеса А.Н. Островского невероятно актуальна сегодня в нашем мире, где считается, что всё продается и покупается. Никто никому не принадлежит навеки. Никогда один человек не может быть для другого объектом купли или продажи. Никогда никто не имеет права решать судьбу другого человека. Человек – не вещь, которую кто-то имеет право продать или купить. Об этом и спектакль».

Далее в сезоне «Коляда-театр» планирует выпустить «Ночь игуаны» и «Орфей спускается в ад» по пьесам Теннеси Уильямса, «Фауста» Гете, а еще – «Вий» по инсценировке Коляды.

Музкомедия: оперетта «Баядера»

Сезон в Музкомедии начнется с 8 сентября – и сразу с премьеры оперетты «Баядера». Это спектакль в трех актах, который завоевал сердца поклонников легкого жанра во всем мире. В центре сюжета – история любви примы парижского театра Одеттыи заморского принца Раджами. В красивой восточной сказке много чувственной неги, роскошных одеяний, драматичных любовных переживаний, азартных танцев и ненавязчивых шуток.

Театр кукол: «История города в куклах» и «Спасатели 2.0»

Первая премьера сезона у Екатеринбургского театра кукол уже состоялась: к 300-летию города театр выпустил «Историю города в куклах». Постановка вошла в репертуар театра. Это веселый балаган в исполнении перчаточных кукол, в котором историю Екатеринбурга рассказывают Петрушки. В основу спектакля легли городские истории, мифы и легенды. На сцену даже выходят Татищев и де Геннин, Чехов и Менделеев, Свердлов и Маяковский.

Следующая премьера запланирована на 23 и 24 сентября – «Спасатели 2.0: Академия безопасности». Зрители в игровой форме узнают основы ОБЖ: правила дорожного движения, безопасного поведения в лесу и на воде и так далее. Это будет защита дипломов

выпускников Академии безопасности.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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