Свердловчане стали чаще ездить в Азию и Африку

Летом 2023 года за границей отдохнули на 35% больше жителей Свердловской области, чем в прошлом году. Большей популярностью, чем раньше, пользовались азиатские и африканские направления.

Как сообщает «Мегафон», по динамике турпотока вперед вырвались Камбоджа, Куба, Иордания, Исландия, Вьетнам, Малайзия, Алжир – к ним зафиксирован кратный рост интереса в этом отпускном сезоне. При этом по общему числу путешественников в лидерах оказались привычные Турция и Абхазия, для отдыха их выбрал каждый третий турист Свердловской области. В пятерку популярных направлений также вошли Грузия, Египет и ОАЭ.

Турция в этом году приняла на 27% больше путешественников, чем прошлым летом. ОАЭ, несмотря на жару в 40 градусов, посетили на 37% больше россиян. Туристов также интересовали Иран (+115%) и Саудовская Аравия (+123%). По общему числу приехавших Ближний и Средний Восток обошел страны Европы.

При этом турпоток в Европу также увеличился, но куда скромнее – всего на 15%. Растущими направлениями в этой части света стали Италия, Испания, Франция, Германия и Греция. Заметно вырос интерес к Африке – кратно вырос турпоток в Египет и Тунис.

Из азиатских стран жителей в основном привлекали Таиланд, Малайзия, Шри-Ланка, Южная Корея и Индонезия. Суммарно в эти страны направилось в четыре раза больше туристов, чем годом ранее.

А вот интерес к отдыху на островах упал – в Доминикану и на Мальдивы приехало на 15% и 8% меньше людей соответственно.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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