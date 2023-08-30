На пожаре в Екатеринбурге погиб пенсионер

Сегодня ночью во время пожара в жилом 5-этажном доме на улице Восточной в Екатеринбурге погиб пожилой мужчина.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Свердловской области, пожар начался в 01:11. Загорелись домашние вещи в квартире на 3 этаже. До прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались 5 человек. В тушении пожара были задействованы три единицы техники, 11 человек личного состава. Открытое горение ликвидировано в 01:40, проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 02:50.

Во время тушения пожара обнаружено тело проживавшего в квартире пенсионера. Органы СКР проводят доследственную проверку. Будет проведена судебно-медицинская экспертиза для выяснения давности и причины смерти. По предварительным данным, признаков криминала нет.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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