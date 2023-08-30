В РЖД объяснили, имеет ли право верхний пассажир есть за столиком

Российские железные дороги уточнили правила перевозки пассажиров, в частности, в новой версии документа разрешен спор о том, может ли пассажир с верхней полки сидеть за столиком на нижней полке. Правила начнут работать с 1 сентября.

С этой даты пассажиры с верхних полок смогут сидеть на нижних – по полчаса с утра и вечером, а также в течение часа в обед.

Кроме того, маленьких собак уравняют с большими – их тоже можно будет перевозить без клетки, но только в отдельном купе на полу. Причем собака должна быть обязательно в наморднике и на поводке, под контролем хозяина.

Безбилетников, которым не исполнилось 16 лет, перестанут высаживать с поезда – их будут передавать представителям органов внутренних дел на ближайшей станции.

Также в поездах нельзя будет исполнять музыку или слушать ее – только в наушниках, чтобы не мешать другим.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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