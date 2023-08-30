В Уральском федеральном округе наградили лучших экспортеров

В Челябинске наградили победителей окружного этапа Всероссийской премии «Экспортер года», учрежденной Российским экспортным центром.

Всего в УрФО определяли победителей в 10 основных и 7 дополнительных номинациях. Конкурс проводился в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт», который реализуется при поддержке Минпромторга России, Минэкономразвития России, Минсельхоза России.

Лидерами по активности и числу победивших проектов стали Свердловская, Тюменская области, а также Ханты-Мансийский автономный округ – Югра. Компании из этих регионов заняли больше всего призовых мест: 25, 7 и 6 соответственно.

«Выход как можно большего количества компаний на новые, приоритетные рынки – это одна из главных задач и РЭЦ, и регионов. Компании Уральского федерального округа поставляют продукцию в несколько десятков стран, и количество партнеров продолжает расти. Я уверен, что совместная работа РЭЦ и регионов поможет нарастить экспорт, и в следующем году мы увидим новые имена на окружном этапе конкурса «Экспортер года»», – отметил вице-президент Российского экспортного центра Роман Генкель.

В номинации «Экспортер года в сфере машиностроения» категории «Малое и среднее предпринимательство» лучшим экспортером стала компания по производству труб, трубопроводной арматуры, стальных и латунных шаровых кранов ООО «Равани-Рус» (Челябинская область).

Среди промышленных гигантов абсолютным лидером стал крупнейший в России производитель оборудования для металлургии и горнодобывающей промышленности ПАО «Уралмашзавод» из Свердловской области.

В номинации «Экспортер года в сфере промышленности» категории «Крупный бизнес» лучшей стала ООО «Уральская металлообрабатывающая компания» (Челябинская область), которая производит трубы, армирующий профиль, необходимый для формирования каркаса жесткости пластиковых окон и фасадного профиля, а также занимается резкой рулонного металлопроката на ленту.

Лидером среди средних и малых предприятий стало ООО «Лесопромышленный комбинат «САМЗА» (Ханты-Мансийский Автономный округ – Югра).

Лучшим экспортером в сфере базовой продукции агропромышленного комплекса среди крупного бизнеса стал экспортер растительных масел, зерна и обезжиренного молока ООО «А1 Агро Групп».

В категории «Малое и среднее предпринимательство» на первом месте ООО «Вега» (Свердловская область) – компания, экспортирующая цыплят и инкубационное яйцо.

В номинации «Экспортер года в сфере готового продовольствия агропромышленного комплекса (высокие переделы)» в категории «Крупный бизнес» победил АО «Жировой комбинат» (Свердловская область), которое реализует продукцию более чем в 20 странах.

В категории «Малое и среднее предпринимательство» лучшим стал индивидуальный предприниматель Тимур Валеев (Челябинская область).

В сфере услуг среди малого бизнеса лучшие практики продемонстрировала компания ООО «СИРИН» (Ханты-Мансийский автономный округ – Югра).

Лучшим трейдером года среди малого и среднего бизнеса стал экспортер металлической мебели и систем хранения ООО «АЙРОНЭКС» (Тюменская область).

Номинацией «Прорыв года» в категории «Малое и среднее предпринимательство» отметили компанию ООО «СИРИН».

В номинации «Новая география» среди крупного бизнеса лучшими стали ООО «Уральская металлообрабатывающая компания» и ПАО «Уралмашзавод».

В номинации «Лучшая женщина-экспортер» в категории «Крупный бизнес» лидировала генеральный директор АО «Жировой комбинат» Наталья Корой. Под ее руководством масложировой бизнес вошел в тройку лидеров по объемам продаж категории твердых жиров в РФ.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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