На перекрестке у ТЦ «Радуга-Парк» столкнулись маршрутка и легковушка

В Екатеринбурге на улице Репина столкнулись маршрутка № 019, ехавшая в Академический, и автомобиль Ford. По предварительным данным, в легковушке есть пострадавшие.

«У дома № 107 на Репина, недалеко от «Радуга-Парка», столкнулись автобус и машина или две. Стоит реанимация», – рассказали очевидцы.

По предварительной информации, автобус № 19 ехал в сторону Академического. На перекрестке столкнулся с автомобилем. Кто виновник аварии, неизвестно. Пассажиров маршрутки попросили покинуть салон.

«Новый День» обратился в ГИБДД Екатеринбурга за комментарием, но информации пока нет.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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