Сбор урожая на Урале идет медленнее, чем год назад

По состоянию на 30 августа в хозяйствах Уральского федерального округа собран урожай с пятой части посевных площадей. Зерна в этом году несколько меньше, чем в прошлом. Об этом сообщили в пресс-службе полпредства.

«Уборка урожая идет полным ходом, даже несмотря на непростые погодные условия. Убрано около 20 процентов площадей. Урожайность зерновых и зернобобовых на текущую дату чуть ниже рекордных показателей прошлого года. Однако по прогнозам, урожай 2023 года в полной мере удовлетворит внутренний рынок», – заявил сегодня полпред президента в УрФО Владимир Якушев, добавив, что уборочную кампанию нужно провести в максимально сжатые сроки, чтобы своевременно посеять озимые зерновые и рапс.

К последней неделе августа в УрФО намолочено более одного миллиона тонн зерновых и зернобобовых – на 20 процентов меньше, чем на аналогичную дату прошлого года. Урожайность зерновых и зернобобовых – 18 центнеров с гектара – в конце прошлого лета она составляла 22,2 центнера с гектара.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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